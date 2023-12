Pariisis Seine'i jõe kaldal asuvast 1928. aastal Art Deco suurkuju Henri Sauvage'i kavandatud hoonest on saanud justkui austusavaldus baguette'ide maa kunstisaavutustele. Seal tegutseb ülipopulaarne lukshotell Cheval Blanc Paris & Dior Spa Cheval Blanc Paris. Ja kogu selle glamuuri keskel võib unne suikuda kõigest 2608 euro eest.

Hotelli sisearhitekti Peter Marino sõnul soovis ta ajaloolisele hoonele anda uue hingamise, ilma, et see kaotaks olemasolevaid arhitektuurilisi iseärasusi. Nelja restorani, moemaja Dior'ile pühendatud spaa, 72 hotellitoa ja -sviidi ning kõikvõimalike ühisalade kujundamine ei olnud aga mingi lihtne lups. Toetudes hotelli omaniku LVMH Group'i väärtustele, sündis Marino käe all tempel prantsuse luksusele, kus kasutatud vaid kõige nooblimaid materjale.