Mida söövad ja kuidas hoiavad end vormis kuulsad naised, nagu Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande ja teised? Kõige tähtsam on muidugi tervis ja õnn, mitte enda piitsutamine väiksema rõivanumbri nimel, ent uudishimu pole patt ja võib-olla on staaride toidu- ja treeningkavades midagi väärt kõrva taha panemist.

Kim Kardashian rühmab jõusaalis ja sööb süsivesikuid

Tõsielustaar Kim Kardashian on tuntud paljude asjade poolest, millest üks on tema keha, eriti tagumik. Ehkki Kardashian on käinud noa all, pühendab ta palju aega jõusaalile ja jälgib oma toitumist.