SOOJA! ⟩ Kuhu saaks selle jubeda külma eest soodsalt plehku panna?

San Lawrenzi koopad väiksemal naabersaarel Gozol, Dwejras. Foto: Kristina Herodes

Kaljudel nägime krokodilli, beebi-krokodilli, kivisse tahutud nägusid ja muudki huvitavat. FOTO: Foto: Kristina Herodes

Retk on aus ja põnev. Kihutame läbi kitsaste koobaste ja meile näidatakse kätte iga vaatamisväärsem nurk. Nalja saame palju. Peagi tuleb paadimees lagedale kangema komplimendiga: «Sina kuninganna, tema printsess. Te olete täpselt ühesugused. Ema ja tütar?» Minust paar aastat noorema sõbranna jaoks on see nali kohe eriti naljakas. Minule veidi vähem - tunnen end nagu kõbi!

Merereis Gozo kaljude vahel oli lustlik ja üllatusi tulvil. Siin on seikleja ise - suu kõrvuni, juuksed tuuled sassis ja päästevest seljas. FOTO: Foto: Kristina Herodes

Minu mõni aasta noorem sõbranna Nele, kell osas selgus, et ta on tegelikult mu tütar. Elu nagu seebiooperis! FOTO: Foto: Kristina Herodes

Gozo saarel Dwejra lahesopis pakkus seda retke meile üksildane noormees paari euro eest. Tore seiklus. Hiljem supleme sealsamas – vesi on 22 kraadi, kohalikud kõõritavad meid nagu napakaid taliujujaid ja sikutavad samal ajal sulejope hõlmu koomale. Ilm on ometi talvine – kõigest 26 kraadi ja lõõskav päike!

Malta – soe ja soodne. FOTO: Foto: Nele Talussaar

Väikese värvilise kalapaadi saab lõbureisiks rentida koos paadimehest giidiga mõne euro eest. Foto: Kristina Herodes

Kortse siluv võluvalgus

Päikesekiired on muidugi viltused nagu talvele kohane, kanget päiksekaitset vaja pole ja kella kuueks õhtul on kottpime. Nii et päevad Maltal pole just pikad. Aga niipalju kui valgust antakse, on see täiesti maagiline. Nagu hiigelsuur looduslik softbox - hajutab kortsud ja parandab jumet lausa võluväel. Olen vaimustuses! Saan muidugi aru, et see efekt kehtib tõenäoliselt ainult pildi peal, kuid see mind ei huvita - mulle meeldib seda valgusmaagiat uskuda ja tõe pähe võtta. Võrdlemisi väikesel saarel on alati türkiissinine meri lähedal ning päike peegeldub sealt tagasi sama ainulaadses pehmes spektris nagu Santorinil.

Tilluke Comino saar pakub eriliselt veetlevaid vaateid. Foto: Kristina Herodes

Maltal tasub kindlasti ette võtta mõni merekruiis veelgi väiksematele naabersaartele, sest mere poolt vaadatuna paistavad kaljulõhed ja koopad oma täies ilus. Foto: Kristina Herodes