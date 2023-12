TASUB TEADA ⟩ Tavalised toiduained inimese toidulaualt, mida koer kindlasti süüa ei tohi

Paljud koerasõbrad pole sageli teadlikud toitudest, mida koerad kindlasti süüa ei tohi, kuid selliseid toiduaineid on väga palju. Pühade saabudes on paras aeg need põhilised ohu allikad taas meelde tuletada.

Loomaomanikud teavad, et külluslikult kaetud peolaud ahvatleb neljajalgseid sõpru ning mitte kõik ei suuda laua all paluvale koerale või kassile maiuspala keelata. Ent pühadeperioodil vastutustundetult jagatavad maiuspalad ja teatud toiduained võivad looma enesetundele ja tervisele väga halvasti mõjuda. Seega on oluline teada, millised ohud lemmikloomi ähvardavad ja kuidas neid vältida.

Nestle Purina Petcare Balticsi loomatoidu kommunikatsiooni eest vastutav Anita Leban rõhutab, et lemmikloomi ohustavad pühade ajal mitmed hädad, mistõttu on vaja nende peremeeste teadlikkust ja proaktiivset tegutsemist probleemide tõkestamiseks: «Õnnelik loom on ennekõike terve loom, sellepärast soovivad kõik omanikud tagada oma neljajalgsete sõprade kvaliteetse toitumise, liikumise ja sotsialiseerumise. Pühade perioodil unustame olulised ohutusreeglid vahel siiski ära, kuid soov valmistada lemmikloomale rõõmu inimeste delikatessidega võib kurvalt lõppeda.»

Leban toob välja peamised riskitegurid ja annab nõu, kuidas neid vältida.

Väldi toksiine sisaldavaid toiduaineid

Mõnedes pühade ajal kasutatavates toiduainetes, nagu šokolaadis, viinamarjades ja rosinates, sibulas ja küüslaugus leidub toksiine, mis on inimestele täiesti ohutud, kuid loomadele ohtlikud.

Näiteks tume šokolaad sisaldab väga suures kontsentratsioonis teobromiini – alkaloidi, mis ei avalda inimesele mingit negatiivset toimet, küll aga võib koertel ka väikeses annuses tõsise haiguse põhjustada. Mürgised on ka jõulutähe lehed. Ära lase lemmikloomal neid süüa.