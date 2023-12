Teresa Liivak elab tavatut, ent paljude silmis üpris ihaldusväärset elu. Juuksuriametit pidav naine reisib oma kaubikuga mööda ilma ringi ja on iseenda boss. Ringreisidel on tema koduks valge Ford Transit, mille sisustuse on ta ise meisterdanud selleks, et kaubikusse paigaldatud juuksuritoolis meeste juukseid ja habet lõigata.