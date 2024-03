Krookused on ühed esimesed õielised, mis kevadel tärkavad. Imeilusate ja värvikirevate õitega taimed sobivad igasse aeda ja on enamasti vähenõudlikud. Teeme selgeks, millised krookused õitsevad kevadel, millised sügisel ja millal nende sibulad mulda pista.

Enne krookuse sibula istutamist, on vaja teada, kas tegemist on kevade või sügise sordiga. Flower Bulbsi Hollandi aiaeksperdi Anne Verdoesi sõnul võib nende kahe eristamine keeruline olla, kuid erinevusi siiski leiab.

Kevadsordid on sihvakamad ning väiksema õie ja lehestikuga kui sügissordid. Lisaks võib kevadsordi varre otsast leida rohkem kui ühe õie, sügissordil on varre otsas õisi ainult üks. Põhiline erinevus kahe vahel on aga hoopis mürgisus. Sügiskrookused on reeglina mürgised, kevadkrookused aga üldiselt mürgised ei ole.