«Armastus viis mind Itaaliasse ja pärast 15 elatud aastat seal, tõi mind tagasi see, et ei näinud lastele tulevikku. Näiteks kui minu laps sooviks tulevikus notariks saada, siis see pole tal võimalik, sest peab olema pärit rikkast perekonnast ning see käib ainult tutvuste kaudu,» tõdeb ta.