TAIMEKIIRABI ⟩ Kuidas surev leheline taas elule turgutada?

Märkasid oma taimel jõuetuid, kolletunud, kuivanud, deformeerunud või maha varisenud lehti? Avastasid taime juures muud iseäralikku, mis teeb murelikuks? Enamasti annab kiratsevate taimede tervist edukalt parandada, kui taastada taime kasvuks vajalike tingimuste tasakaal.

Plantarium aitab järgneva seitsme sammu abil välja selgitada, mis taime vaevab. Samuti jagab Plantarium nõuandeid, kuidas taime kiirelt turgutada ning sarnast olukorda tulevikus ennetada.

1. Vaadake taim üle ja hinnake selle seisukorda

Vaadake üle taime juured, vars ja lehestik. Seni kui taime juured on elujõulised, eksisteerib võimalus taim taas edukalt elule tuua. Elujõulised juured on elastsed, struktuurilt tihedad, ilma kahjustuste ja mädaplekkideta. Märksa lootusrikkam on olukord juhul, kui ka taime vartel veel elumärke nagu pungad või lehed leidub. Kui taimel on märgata vaid üksikuid kuivanud lehti või vähest kiratsemist, saab taime kiire kosumise jaoks tõenäoliselt juba mõne lihtsa pingutuse abil palju ära teha.

Vaadake taime kriitilise pilguga. Foto: Min An / Pexels

2. Korrastage taim, eemaldage elutud taimeosad

Eemaldage taimelt kõik kahjustunud või kärbunud lehed, varre- ning juureosad. Varred ja juured tuleb kärpida tagasi kuni elujõulise ehk rohelise osani. Elutute või tugevalt kahjustunud taimeosade eemaldamine mõjub taimele tervistavalt ning esmaseks abinõuks võimalike haiguste ning kahjurite leviku tõkestamisel.

Surevad osad tuleb eemaldada. Foto: Shutterstock

3. Kontrollige mulla niiskust ja seisukorda

Sõltuvalt sellest, kui sageli olete taime kastnud, võite ehk juba aimata, kas taim võib kannatada ala- või ülekastmise all. Ühtviisi kahjuliku mõjuga on taime jaoks mõlemad.

Alakastmine

Tunnused: Taim on jõuetu väljanägemisega, lehed on longus või osaliselt kuivanud. Muld on sõrmega katsudes täiesti kuiv.