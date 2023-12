Võib olla mõnevõrra üllatav, et jõulustress ei ole ainult inimeste mure, vaid kimbutab ka lemmikloomi. Eriti kasse, kes armastavad väga rutiinset eluviisi. Loomaarst Kertu Kivirand kirjutab, kuidas aru saada, et kassil on stress ning annab nõu, kuidas seda leevendada.