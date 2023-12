Ilutulestikuvastased üleskutsed

Facebookis kogus aktiivselt populaarsust päästjate, demineerijate ja pommikoerte palve jätta sel aastavahetusel ilutulestik laskmata ning kutsuda oma sõpru üles sama tegema. Säästetud rahaga soovitakse aidata näiteks Ukrainat. Postitust on artikli ilmumise ajaks jagatud juba üle 2000 korra. Häid põhjuseid, miks mitte paugutada, on aga teisigi:

Ka Eesti tuntuim zooloog Aleksei Turovski on väljaandele Pealinn öelnud, et toetab kõikide paugatamiste ja sähvatuste piiramist igal juhul. «Oleksin üpris õnnelik, kui neid ehk polekski. Ma saan aru, et inimesed, nii lapsed kui ka täiskasvanud, vajavad meelelahutust, ja nii juba iidsetest aegadest saati. Paraku pole aga sellist looma, kui ta just spetsiaalselt välja treenitud pole, nagu sõjahobune, kes ilutulestikku ei kardaks,» tõi Turovski välja.