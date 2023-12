TEEME SELGEKS ⟩ Milline on külmkapi õige temperatuur?

Külmik on meie kodudes asendamatu köögitehnika toidu säilitamiseks. Tänapäeval on raske ette kujutada kööki ilma külmkapita. Selleks, et toidu kvaliteet ja parimad maitseomadused säiliks, peaks kindlasti jälgima külmkapi temperatuuri. K-Rauta selgitab, kuidas seda teha.

Külmkapi õige temperatuur on oluline mitmel põhjusel

Toit säilib õige temperatuuri juures paremini. Kui külmkapis on liiga madal temperatuur, võib toit läbi külmuda ja sinna tekivad jääkristallid. Eriti mõjutab see puu- ja juurviljade kvaliteeti. Toit ei maitse enam nii hästi, kui see on pooleldi külmunud või toimub pidev külmumine ja sulamine. Samas, kui külmkapis on liiga soe, ei säili asjad nii kaua, nagu võiks, hallitus tekib kiiremini ja toit rikneb.

Külmkapi õige temperatuur säästab ka elektrit. Kui sügavkülm on pandud liiga tugeva külmutuse peale, kuigi selleks pole otseselt vajadust, on elektrikulu tunduvalt suurem. Sama kehtib ka siis, kui sügavkülm on paigutatud jahedasse ruumi ja seadistatud kõige madalama temperatuuri peale. Tegelikult võiks temperatuuri eraldi reguleerida ka suvisel soojal ajal, sest palavas toas peab külmkapp jaheda hoidmiseks rohkem vaeva nägema.

Tootjad ise soovitavad, et külmkapi temperatuur võiks olla 4 kraadi juures. Sügavkülma temperatuur võiks jääda umbes –18 kraadi juurde. Neid temperatuure peetakse kõige optimaalsemaks, kuid needki võivad 1–2 kraadi kõikuda.

Õigel temperatuuril säilib toit kõige paremini. Foto: Shutterstock

Külmkapi temperatuuri kontrollimine ja reguleerimine