SISUSTUSTRENDID ⟩ Üksluise Skandinaavia stiiliga on lõpp – rõhk on liikunud küllusele

Ta lisas, et interjööris kasutatakse aktsendina dekoratiivpatju. Peamiselt on need ühevärvilised, kuid erksamates toonides, nagu terrakota, punane, kollane ja roheline.

«Õhus on tunda soovi pingevaba ja seltskondliku eluviisi järele ning näha on sujuvat üleminekut elutoast terrassile, kus fookuses on lihtne mööbel, mis loob õdusa ja lõõgastava atmosfääri. Kasutatakse palju heledaid kreemvalgeid tekstiile nagu diivanitegi puhul. Samuti on näha ohtralt looduslikke materjale ja taimi, mis aitavad luua kodus omaenda rohelise oaasi. Sisustuses on väga populaarsed akaatsia, bambus ja muud puitmaterjalid, samuti metallraamidest ja nöörist kudumitest kombineeritud istemööbel,» lausus Castro.