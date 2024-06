PALMIPUU PALMI ALL Kas see naine teie kõrval on hull ja ohtlik?

Lugu kuulub Postimehe reisiportaali kullafondi. Esimest korda avaldati see 29. juulil 2023.

Seišelli paradiisisaared koosnevad enam kui sajast saarest ja suurimate vahel on tihe katamaraaniliiklus. Praslini saarelt Mahele sõites juhtus meil pileteid ostes väike viperus, mistõttu meile lähenes naerusuine sadamatöötaja ja ütles, et meie umbes kümneliikmeline seltskond sõidab teisel tekil VIP-salongis. Imeline uudis!

Toores kala

Reaalsuses tähendas see seda, et teist korrust eristas esimesest vaid konditsioneer ja vot see oli üks võimas aparaat. Istumissalong oli jääkülm nagu tootmishoone, mis töötleb toorest kala. Alla sooja minna ei saanud, sest kohti polnud, väljas istumise võimalus puudus ja püsti seismine, et ennast liigutada, käis turvalisuse reeglite vastu. Tuli olla leidlik ja eestlased seda on.

Lopsakas, külluslik ja imeilus paradiis: Seišellid. FOTO: Foto: Triin Palmipuu

Olime ju VIP-salongis, seal olid ajalehed! Need sai endale ümber kaela keerata ning järgnevad 30 sõiduminutit ei tundunud hetkeks enam nii ületamatud.

Ootamatu hädaoht

Me ei teadnud siis veel, et selles paadis töötavad Prouad Korravalvurid. Trepile kogunes juba kolm korrapidajat. Kõige noorem neist saadeti minu juurde ja ta uuris ebalevalt: «Vabandage, kas see proua teie kõrval on... kuidas nüüd öelda... hull? Ega ta ohtlik ei ole?»