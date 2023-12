Möödas on ajad, mil ärimehed jäid pärast koosolekuid täis päeva hotellituppa ja tellisid köögist õnnetu võileiva. Nüüd tahetakse proovida kohalikku restorani, et saada aimu, kuhu nad tegelikult sattunud on. Ärimehed pole ainsad üksikud hundid võõral maal. Üha rohkem reisitakse üksi ja need inimesed ei rahuldu «igava toiduga», mis annab kehale kütust, kuid null emotsiooni. Otsitakse maitseelamust.