NAISTEJUTUD ⟩ Eestlanna suhe, mis tegi ta maatasa: «Proovisin probleeme lahendada, ninast veri väljas...»

Miks me ennast ise alla hindame? Miks me ei usu, et oleme midagi paremat väärt? Põhjus võib olla lähisuhe – partner lõhub ja lammutab kild haaval sinu enesehinnangut. Teadlikult. Ainult sina ei saa sellest aru, sest tõde moonutatakse samuti teadlikult. Igas inetus tülis jääd süüdi alati sina... Saates jagab oma isiklikku valusat kogemust Krislin Alas, saatejuht Kristina Herodes

«See õõnestab sind tasahaaval,» teab Krislin täna kõigele tagasi vaadates. «Sa oled nagu allakäiguspiraalis.» Mis vägivalla ohvriga juhtub? Tema eneseusku kahjustatakse järk-järgult, tükk haaval, kuni ta hakkabki uskuma: ma olen mittekeegi. Mu kallimal on õigus. Ma polegi midagi väärt. «Ja vaata seal on see koht – kuna see läheb nii tasahilju, siis valetad endale: pole hullu, teistel on ju ka, mida mina siin halan, võib-olla ikka kuidagi saab asja parandada. Sa tahad näha seda positiivset.»

Mida Kristinka tööl tegelikult teeb?

Krislin tuli meile töövarjuna, kes sai ühegi filtrita osa sellest, mida Kristinka päev endast tegelikult kujutab. «Issand, sul ongi päriselt täpselt samasugune hääl nagu podcast'is,» oli tema esimene imestus.

Nähtu ja kogetu võttis Krislin kokku nii: «See oli väga huvitav rännak sinu päeva. Teie toimetuse töö on väga lennukas ja tempokas, aga väga-väga huvitav. Mulle andis see küll palju. Mulle meeldis see liikuvus, aktiivsus ja suhtlus kolleegidega. Pole rivaalitsemist ja kõik on liitlased, seda ütlesid kõik Kristinka tiimi liikmed.»

Mis tunne oli olla esimest korda elus saates? «Väga huvitav kogemus. Alguses ma tundsin, et olen pabinas. See on hämmastav – alguses on oma häält imelik kuulata, aga ma tunnen, et olen täiesti ära harjunud. Ma ei tunne enam, et mu hääl oleks veider. Selline huvitav aktsepteerimine on toimunud.»

Kuidas me jõudsime nii isiklike ja sügavate teemadeni? «Sulle oli kuidagi mõnus ja lihtne ennast avada. Sul on rahustav ja mõnus hääl. Ja sinu vibe on ka selline, et ma ei tundnud ennast kramplikult, vaid mõnusalt. Et saan sinuga suhelda ja ennast avada. See oli väga värskendav ja tore.»

