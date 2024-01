Eesti kauneim naine Inga Kaare avab oma aardeid täis kodu uksed

Missis Globe Estonia 2023 tiitliga pärjatud kauni lauljanna Inga Kaare kodu on justkui lõputu imedemaa ja muuseum, kus iga kapiukse taga peitub lausa sada aastat vanu rõivaid ja esemeid, mis kannavad endaga kaasas põnevaid lugusid. Elegantne küps naine on oma pilkupüüdva stiiliga enda kodu maitsekalt sisustanud ning teinud sellest elupaiga, mille üle saab uhkust tunda.

Juba ligi seitsekümmend aastat tagasi Uue Maailma asumisse ehitatud helerohelisse kortermajja sisse astudes on tunda vana ja väärika maja hõngu. Ühes uhke kivimaja kolmetoalises korteris on ennast sisse seadnud ka Inga, kes on leidnud endale ja oma ajaloolistele esemetele ideaalse kodu.

Eelmisel aastal sai Inga koos uhke krooni ja läikiva lindiga Missis Globe Estonia tiitli, mis tegi temast Eesti kauneima naise. Imeline iluduskuninganna on aga enda saavutuse osas väga tagasihoidlik ning sõnab, et soovis võistlusele kandideerides vaid ennast proovile panna. Tema suureks üllatuseks valiti aga just tema kõikide imekenade naiste seast kõige ilusamaks.

Inga tunnistab, et kodu valides on ta alati tahtnud elada just vanades majades, sest see sobib tema stiili ja olemusega. Tõepoolest peab tunnistama, et Inga antiigipoodidest hoolega välja valitud mööblitükid ja riideesemed sobivad justkui valatult lihtsa planeeringuga pisikesse korterisse ning muudavad naise kodu omanäoliseks pesaks.

Pisike pelgupaik

Kolmetoaline korter on Inga sõnul küll üsna pisike tema ja kahe tütre jaoks, kuid naise jaoks on kodust kahe aasta jooksul saanud tema pelgupaik. «Hea meelega olengi rohkem kodus ja päris tihti on nii, et siin on nii hea olla, et ma ei tahagi mitu päeva välja minna,» tunnistab naine.