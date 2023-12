Inga Kaare elab keset aardeid: «Võib-olla ongi hea, et mul väga palju raha pole»

Näiteks on Ingal elutoa kapi otsas ühest vanakraami poest ostetud klaasist kapp, mida kasutati kunagi pirukate müümiseks. «Kui ma selle ostsin, siis lapsed arvasid, et mul pole seda kuhugi panna, aga ma teadsin kohe, et ma panen selle kapi otsa,» meenutab naine. Ta jagab, et sai selle antiigipoest, mis kuulub tema sõbrannale, keda ta armsalt Virsikuks kutsub. «Kui mul vanaduspõlves enam midagi teha pole, siis hakkan sealt pirukaid müüma. See olekski elus üks uus etapp,» naljatab Inga.

Nüüdseks on suurte klaasakendega kast täidetud kübarate ja peakatetega, millest igaüks näeb välja, nagu oleks see pärit mõne ajaloolise lavatüki kostüümide seast. «Mina julgen nende kostüümidega tänaval ringi käia küll, aga paljud arvavad, et ma lähen selliste riietega karnevalile või kostüümipeole. Meil on sõbrannadega see juba naljaks saanud, et iga kord, kui ma kuskile lähen, siis ikka karnevalile!» naerab naine.

Inga naerab, et paljude inimeste arvates kannab ta justkui karnevaliriideid. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix Baltics

Vana energia ei hirmuta

Inga tunnistab, et enamik tema asjadest ja mööblist on pärit kaugest ajast ja päris uusi riideid ning aksessuaare ostab ta harva. Enda kodu tutvustades tundub, et suurema osa esemete loomisaeg jääb isegi saja aasta tagusesse aega.