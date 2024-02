Vastuvõtt Alika Milova maakoju, mis asub Narva läheduses, oli pehmelt öeldes luksuslik. Meile pakuti teed ja torti ning taskuhäälingu «Rannaväljaanne» salvestuseks sai valmis sätitud üks kõige hubasemaid võtteplatse. Alika on nõustunud rääkima esimest korda taskuhäälingu vormis põhjalikumalt oma elust artisti ja 21-aastase noore neiuna.

Saame tiimiga tuuri Alika maakodus, kus näeme muu hulgas ka tema kurikuulsat «Eesti otsib superstaari» saate kollast kaarti, millel seisab tema number 8382. «Ma mäletan, et mu vanemad arvutasid, et kui esimesed kaks ja teised kaks numbrit kokku liita ja need omavahel seejärel lahutada, siis tuleb kokku üks, mis pidi tähistama minu esimest kohta ja võitu seal saates.» Alika oli «Eesti otsib superstaari» kaheksanda hooaja võitja. Peale seda järgnes esimene koht Eesti Laulul ning seejärel juba minek Eurovisioonile.