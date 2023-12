VIDEO ⟩ Raplamaal jäi rajakaamera ette kolm põtra, keda on esialgu raske märgata

Kaamera oli üles seatud Vana-Kaiu ja Loosalu vahelisel raiesmikul. «Kui kaamerast tuli teade, et keegi loom liigub kaamera ees, siis märkasin esialgu ainult põdrapulli ja saatsin ka info sõbrale, kes seal kandis toimetab ning vastas, et kuule, need ju kolmekesi ja et ta nägi kolme põtra eelneval päeval, kui nad põldu ületasid ja selle raiesmiku poole liikusid. Siis vaatasin videot hoolikamalt ja tõesti oligi kokku neid kolm,» rääkis rajakaamera omanik Martin Timmi Lemmikule.