Michelini giidi inspektorite tööd katab saladusteloor, mis on kasvulava kõikvõimalikele vandenõuteooriatele, üks metsikum kui teine. Paljud kujutavad ette, et tegemist on maailma parima tööga – lõppude lõpuks saad ju palka selle eest, et süüa maailma parimates restoranides. Kuid söömine moodustab töökohustustest ainult väikese osa.