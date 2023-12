Maailma suurim kiirtoidukett McDonald's käivitas detsembris täiesti uue kontseptsiooniga brändi nimega CosMc's, mille põhirõhk on jookidel.

«Meie universum kasvab, kuna McDonald's hakkab katsetama CosMc'si – uut väikese formaadi ja joogipõhise kontseptsiooniga kohvikut, mis on täiesti maaväline! Nostalgiast inspireeritud ning julgetest värskendavatest jookidest ja maitsvatest hõrgutistest tulvil menüüga CosMc's maandub Maale inimestele nautimiseks,» teatas ettevõte detsembri algul.

Esimene CosMc's avati 74 tuhande elanikuga Bolingbrooki külas, jah ametlikult on tegemist külaga, Illinoisi osariigis. 2024. aasta lõpuks on McDonald'sil plaan avada USA-s veel kümme kohvikut. Edu korral minnakse maailma vallutama.