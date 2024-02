See juhtus täiesti kogemata. Mäletan, et olime Christine'iga Balti jaamas, istusime ja sõime ning meist kõndis mööda sõbraliku olemusega bullterjer. Ma olin selline tavaline inimene, kellel olid selle tõu vastu pigem suured eelarvamused, et nad on hästi kurjad ja kaklevad. Aga sel hetkel me mõlemad vaatasime sellele koerale järele ja meil olid südamed silmades.

Siis me nägime kogemata kuulutustes Oscari pilti. Nädal aega tantsisime selle kuulutuse ümber, võtsime südame rindu ja lõpuks helistasime. Hiljem tuli välja, et Balti jaamas nähtud koer oli Oscari isa.

Esmapilgul ma ütleks, et kuskil miinus tuhat – et isegi kärbes on targem kui nemad. Aga kui veedad nendega natuke rohkem aega, hakkad aru saama, et nad mängivad juhmi, sest tegelikult on nad ülitargad. Nad saavad asjale pihta küll, aga kuna nad on nii jäärapäised ja tahavad oma värki ajada, siis paljudel saab kannatus otsa ja nad löövad käega.