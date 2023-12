Joosep Vimm kohustuslikest pandinõudest: hirm on suurem, kui tegelikult on põhjust

«​Täpsemad mõjud sõltuvad sellest, millisest materjalist on korduskasutusnõud valmistatud ja millisest materjalist ühekordseid need asendavad. Näiteks pabernõude tootmine põhjustab lageraieid ja elupaikade kadu, plasti tootmisel on suured kliimamõjud ning see on väga suur reostuse põhjustaja, biopõhised materjalid konkureerivad toidutootmiseks väärtusliku maa kasutamisega jne. Kordusnõud teevad enda tootmiseks kulunud keskkonnamõjud tasa keskmiselt 20 kasutuskorraga, aga on loodud kestma palju kauem,» selgitab abilinnapea.

«Minu meelest on see ainuõige suund. Vastasel juhul poleks ma Tallinna linnavolikogu ette seda muudatust viinud. Mul on ainult hea meel, et uue aasta algusest samasugune muudatus kogu riigis aset leiab. Senised kogemused pandinõudega on minul isiklikult olnud positiivsed. Tagastamine pole üldiselt üle paari minuti võtnud, kui sedagi,» jagab Vimm oma kogemusi, kuid lisab, et arenguruumi on.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul pole tal isiklikult pandinõude kasutamisel probleeme esinenud. Foto: Taavi Sepp

«Vahel tahaks lihtsamat ja selgemat infot, kuidas tagastamine käib, ning mõnel üritusel võiks tagastamiskohad olla paremini tähistatud. Eks korraldajad ja ettevõtjad alles õpivad. Lõpuks tahab igaüks, et ta klient oleks rahul,» tunnistab abilinnapea.

Tagastussüsteemi valiku teeb korraldaja, keda abilinnapea sõnul mõjutab klient, kelle vajadusi tuleb rahuldada. «Eks turg paneb asja paika, millised süsteemid kasutusse jäävad. Kindlasti on oluline, et pandisüsteemid kujuneksid selliseks, et kõik inimesed neid lihtsalt ja mugavalt kasutada saaksid,» selgitab Vimm.

Raekoja platsil toimuval jõuluturul tuleb samuti süüa ja juua pandinõudest. Foto: Taavi Sepp