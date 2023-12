Loomaarst vastab: kuidas koera käppasid ohtliku soola ja külma eest kaitsta?

Teede hoolduseks kasutatav sool ärritab nahka. Sageli on soolaga segatud liiva, mis lisab karedust veelgi. Samuti kipuvad varvastevahelise karva külge jääma lumepallikesed, mis häirivad kõndimist ja tekitavad nahaärritust ning sulades loovad niisked tingimused nahapõletiku tekkeks. Varvastevahelise naha põletikud ja käpapadjandite lõhed on külma lumise ilmaga sagedased koerte kimbutajad. Ennetuseks puhastada käpad pärast iga jalutuskäiku, lõigata varvastevahelised karvad lühemaks, et lumepallid sinna ei koguneks, jalutada vähemsoolatud piirkondades. Parimat kaitset pakuvad papud. Käpavaha hoiab käpapadjandid pehmena ja niisutab, samuti võib seda määrida liiga kuivale ninale.