USKUMATU! ⟩ Viljandimaal juhuslikult päästetud koer tõi ilmale 14 kutsikat

Tavapäraselt kasside päästmisega tegelev Cats Help MTÜ, kelle hoole all on 400 päästetud kassi, on viimasel ajal appi tõtanud ka koertele. Hiljuti tuli abipalve Viljandimaalt, kus üks emane koer hulkuvat juba vähemalt kuus aastat küla vahel ning toob pea igal aastal ka poegi ilmale.

Õnneliku juhuse läbi leidis koer hiljuti majapidamise, kust teda ära ei aetud ning kus pererahvas oli valmis teda koos kõhus olevate poegadega majutama. Cats Help MTÜ-l paluti abiks olla toidu soetamisel ning kutsikatele vajalike protseduuride rahastamisel ning neile kodude leidmisel. Keegi poleks aga osanud arvata, et kutsikaid saabub siia ilma niivõrd palju!

Vaevalt jõudis pere, kes ka varem Cats Helpiga koostööd teinud, nendega taas ühendust võtta ning otsusele jõuda, et koer võetakse hoiukodusse kuni kutsikad on suureks sirgunud, kui koer juba poegima hakkas. Vaata videot koeraemast ja kutsikatest:

Poegimine kestis terve päeva

See, et kutsikaid aga niivõrd palju siia ilma saabub, oli kõigile suur üllatus. «Õhtul läksin rahuliku südamega magama. Hommiku kella kaheksa aeg ärgates rääkis elukaaslane, et Kutsa on terve öö kraapinud kuuti. Elukaaslane läks õue oma asju ajama, kui tuleb kiirelt tuppa tagasi ja teatab, et Kutsal on poeg. Ronisin siis ka ise kuuti vaatama ja tõepoolest oli üks kutsikas väljas,» meenutas koertele hoiukodu pakkuv Merlin Antonov.