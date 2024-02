PÖÖRASED SEIKLUSED ⟩ Eleryn Tiit: ja siis üks Serbia mees võttis meid oma tiiva alla

Laulja ja raadiosaatejuht Eleryn Tiit (27) armastab end argipäeva mugavustsoonist välja rebida ning sukelduda pea ees seiklustesse — olgu selleks reisid kauges eksootikas Aasias või ajatruus klassikas Euroopas. Üks asi on kindel — Eleryn leiab igast kohast põnevaid lugusid ja seikasid, mis on tema sõnul võimalik vaid ühele järgitavale «mantrale» — spontaansusele. «Vahel on hea, kui asjad lähevad nihu ja sul ei ole konkreetset plaani, sest siis jääb ruumi spontaansuse jaoks,» ütleb särav lauljanna ise.

Eleryn, kes sai tuntuks «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» teleprojektist, on muusika ja laulukirjutamisega tegelenud juba aastaid. Lisaks oma igapäevasele tööle Sky Plus raadio saatejuhina, on tal sõpradest lauljate Raheli ja Inga ning teistega menukas peobänd Dawhy Not. Esinemisgraafik on nii tihe, et peaaegu iga nädalavahetus on neil kinni ja nii suveni välja. Lauljanna töötab aktiivselt ka oma kevadel ilmuva albumi «Vastassuunas» kallal, muideks, pool albumist on juba praegu väljas ja kõigile kuulatav!