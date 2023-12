NAISTEJUTUD ⟩ Tanel Jäppinen: Eesti mehed on uskumatult üksildased. Ka suhtes olles igatsevad nad...

«Aga ma igatsesin seda!»

«Olen rääkinud meestega, kellel ei olnud lähedasi suhteid oma lastega,» teab Tanel täna. «Ja paljud tunnistasid, et nad igatsesid seda! Nad igatsesid lähedust. Aga tol ajal ühiskond ei toetanud seda. Ei olnud oskusi ka. Ma tunnen, et minul isana annab see ka ikka väga palju juurde, et mul on soe, intiimne, lähedane suhe kõikide oma lastega. See annab minu elukvaliteeti sama palju juurde, kui ilmselt panustab nende elusse. Ma tunnen end terviklikuna. Minu lähedal on inimesed, kellega ma saan olla sada protsenti ehe. Saan olla nõrk, kui mul on vaja. Mis on mehena olnud väga raske! Aga mul on see kindlus kodus olemas, et julgeda olla nõrk.»