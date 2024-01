Kui naised nalja teevad, siis sellised «karakternaised», kes ei ole klassikaliselt ilusad. Ja meeste huumor ja naiste huumor on väga erinevad. Tihtipeale mehed dikteerivad seda.

Kui naine kirjeldab väärt meest, siis ikka öeldakse: mehel peab olema hea huumorimeel. Mehed ei ütle seda mitte kunagi: vahet ei ole, milline see naine välja näeb, peaasi et nalja saab! Aga võib-olla nad kardavad, et naine võib ka nende üle naerda.

Ega nalja on väga raske teha. Kui keegi tuleb draamat vaatama, siis ta kunagi ei tõsta kisa: «Ai, vähe surma! Nutta ei saanud!» Aga kui ta tuleb komöödiat vaatama ja teda ei aja naerma, siis inimesed muutuvad väga vihaseks: «Miks siin nalja ei ole?!»

Eks maitsed on erinevad – üks solvub, teine naerab kõht kõveras. Ja on nalju, mis ei aja naerma. Aga mina olen veendunud, et ei ole ühtegi teemat, mille üle nalja teha ei tohiks. Isegi vägistamise üle tohib. Aga oleneb kes, kuidas ja millal.

Merle Palmiste säravat koomikutalenti saab nautida Lambasihvri rollis tükis «Lambasihver. Pearu naise tõde ja õigus»

Palju sa tavaelus nalja teed?

Pidevalt! Huumorimeel on minu jaoks üks tähtsamaid asju. Kui nalja ei saa, siis on mõttetu elada. Mis, nutame kuni surmani või?

Nali on jumalik asi, nutta oskab igaüks. Ja sul peab olema julgust naerda iseenda üle. Mitte keegi ei ütle surivoodil: «Oleks võinud ikka rohkem nutta! Kahju, kahju, miks ma küll elus rohkem ei kurvastanud.» Naeruga on vastupidi.

Mõni inimene võtab elu ja iseennast maru tõsiselt ja talle tundub, et kõik viskavad nalja tema üle – need on veel eriti naljakad tüübid. Kellel on probleeme iseendaga, need usuvad, et kõik teised on tema vastu. Kõigil meil on probleemid. Ja kellegi õigus pole oma probleeme teistele kaela riputada!

