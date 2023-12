Roald Johanssoni globaalsed seiklused: aga elada tahan just ja ainult siin

Ta on külastanud alates 2019. aastast viie telehooaja saadete jaoks 35 riiki, 119 linna ja küla ning koos peatselt algava kevadhooajaga teinud kokku 75 reisisaadet. Talle on usaldatud saladusi, ta on näinud eestlaste pingutusi ja võõrsil elamise raskuseid kõige ehedamal moel. Ta on soe, sõbralik ja meeletu kogemustepagasiga nõudlik professionaal. Ta on armastatud telemees Roald Johannson.

«Oleme seda pikalt planeerinud. Praegu sai meie pisim just neljaseks, vanem tütar on kuueaastane, laste esimestel eluaastatel me kuskil niimoodi ei käinud. Aga hakkasime harjutama – kõige esimene reis nendega oli Türki, kus oli hästi lapsesõbralik hotell lugematute atraktsioonidega, mugav ja hea oli olla.» Järgmisel reisil tegid nad sammukese edasi – rentisid kohapeal auto, sõitsid ringi ja ööbisid erinevates paikades. «Nüüd on meil plaanis neli sihtkohta koos siselendudega, vaatame, kuidas meil seal nüüd läheb,» naeratab mees.

Olles käinud üle kogu maailma, on Roald näinud nii pöörast luksust kui ka hinge rebestavat vaesust. Suuri unistusi ja rahulolu. Loomulikult on ta mõelnud, kas ja kuidas oleks elada kuskil mujal kui Eestis. Tema mõtted selle kohta on väga konkreetsed. «Ei. Kindel ei. Mida enam ma ära käin, seda enam tean, et tahan justnimelt siin elada. Võiks pikalt ja laialt kobiseda novembrikuu kaamosest, külmetushaigustest ja pikkadest eriarsti järjekordadest, aga mida aeg edasi, seda suuremaks mu kodumaa armastus läheb. Üha enam hindan seda, mis mul siin on. Ega see majanduslangus ja muu liiga optimistlikuks ei tee, aga siiski. Võibolla tuleb see vanusega,» naerab ta. «Kahekümneselt sai veel klišeelikult mõeldud, et teeks mõne rannabaari Kariibi mere saartele ja naudiks elu, aga mis see siis oleks? No üks rannapäev on tore. Teine ka. Aga mis siis edasi? Ma väga naudin, et saan reisidelt koju tulla ja kraaniveega hambaid pesta.»