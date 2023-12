REISIJAD PALJASTAVAD ⟩ Ühel maailma pikimal kruiisil viibivad inimesed elavad uskumatut elu

Laeval elavad reisijad on jaganud, et paljud inimesed teevad siiski ka reisil olles arvutites kaugtööd ning üritavad reisides oma tavalist rutiini alles hoida. Kõik kooliealised lapsed on aga selleks ajaks koduõppel.

Ettevõte on öelnud, et reisijatel on ka mõned piirangud, näiteks ei tohi reisile tulla lapsi, kes on kruiisi alguses nooremad kui 12 kuud. Sotsiaalmeedias tekitas ka palju segadust mõte sellest, mis juhtub siis, kui mõni reisija peaks laeval lapseootele jääma. Royal Carribbean Cruises on aga ka sellele mõelnud ning on kirja pannud, et kui keegi peaks tõesti rasedaks jääma, siis tohib ta laeval viibida kuni 23 raseduse nädalani ning pärast seda ei lubata tal enam kruiisi kaasa teha.

Ligi 600 inimesega üheksa kuud samas laevas aega veetes on suur võimalus, et arenevad tülid, uued suhted ja lahkuminekud, mis tekitavad netirahvas üle maailma suurt põnevust ning arvatakse, et tegemist on justkui põneva inimliku katsega. Mõned aga sõnavad, et TikTokis jagatav sisu laevas toimuvast on nagu uus tõsielusaade, mille uued osad iga päev sotsiaalmeediasse laekuvad. Reis on siiski alles alguses, seega ei tea veel keegi, kuidas reis võib lõppeda või kui sujuvalt hiiglaslik kruiis edeneb.