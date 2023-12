Rootslanna Madeleine Erichsen seljatas vähi, kuid see röövis suure osa tema näost.

«Mina ja mu elukaaslane proovisime last saada,» meenutas Madeleine. «Mul ei olnud palju aega lapseootele jäämise, ettevõtte juhtimise ja ema 60. sünnipäevaks valmistumise vahel, nii et ma ei pööranud oma sümptomitele suurt tähelepanu. Pealegi oli perearst mulle kinnitanud, et olen terve.»