Uue aasta algus toob endaga kaasa hoogsa eesmärkide seadmise ja uute harjumuste loomise puhangu. Alati luban endale, et hakkan rohkem trenni tegema, jalutan päevas 10 000 sammu ja selle kõige juures käin veel koolis, tööl, puhkan jne. Kuid ka kõige ambitsioonikamate plaanide korral on alati üks asi jäänud tagaplaanile ja selleks on toitumine.