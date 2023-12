«Üle 50-aastased naised ei tohiks kunagi kasutada peitekreemi,» hoiatas meigiekspert Amanda Hill. Ta selgitas, et silmaümbruse nahk on õrn ja muutub vananedes õhemaks. Peitekreem silma all rõhutab kortse ja naha tekstuuri. Ta soovitas kasutada silmaalust toodet väga strateegiliselt – täpselt sinna, kuhu vaja, ja peenikese pintsliga, mitte võõbata silmaalused üle.