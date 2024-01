6 KÜSIMUST LOOMAARSTILE ⟩ Millega peab koeraomanik talvel arvestama?

Pori tuleks pärast iga jalutuskäiku käppadelt ja kõhualuselt ära puhastada kas niiske lapiga või duši all loputades ning seejärel korralikult kuivatada. Eriti oluline on puhastamine tänavate soolamise aegu, kui kemikaalid jäävad koera karvadesse ning võivad terviseprobleeme esile kutsuda.

Muude aastaaegadega võrreldes esineb talvel rohkem respiratoorseid nakkusi ehk nn kennelköha. Tekkida võib köha, nohu, aevastamist, silmade nõretust, loidust, palavikku ja rasketel juhtudel komplikatsioonina kopsupõletikku. Viirushaigusi teadupärast ravida ei saa, nagu inimeste nohugi puhul, nakkus tuleb lihtsalt läbi põdeda. Bakteriaalse nakkuse korral on aga näidustatud antibakteriaalne ravi. Diagnoosi saab aga ainult loomaarsti visiidil. See tähendab, et kerge nohu, aevastamise, läbipaistva ninanõre korral võib looma seisundit kodus jälgida. Kui aga enesetunne läheb kehvaks, tekib loidus, isutus, tugev köha, nina- või silmanõre on paks ja läbipaistmatu, tuleks pöörduda loomaarsti juurde ülevaatusele. Ennetuseks kaitsta looma külma ja tuule eest, eriti niiske ilmaga ning vältida koerterohkeid alasid, kus haigustekitajaid rohkem esineb (nagu jalutusväljakud).