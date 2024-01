PEA PAKS KUI TÜNN? ⟩ Parimad nipid, kuidas saada pohmakast võitu

«Ainult üks kokteil veel!» Pärast ühte tuleb veel üks ja siis veel üks, kuni ärkad hommikul üles keerleva karusselli peal, süda paha ja pea paks kui tünn. Kindlasti tuleb see olukord tuttav ette paljudele. Kuid, miks peab end nii tundma, kui seda saab ka leevendada või sootuks vältida?

Selge on see, et vältida saab pohmakat nii, kui ei tarbi alkoholi üldse. Aga, kui on soov natukene ka keelekastet vana-aastaõhtul või muul ajal tarbida, siis oleme siia kogunud näpunäited, mis õpetavad, kuidas pohmellist võimalikult kiirelt lahti saada.



Tarbi vett!

See on tõesti üks parimaid ja toimivamaid viise, kuidas leevendada järgmise päeva pohmelli. Vesi tõstab teie hüdratatsioonitaset, kuna alkohol on dehüdreeriva toimega. Eriti, kui joote veel kofeiini sisaldusega kokteile.

Vältige värvilisi ja rohkete koostisosadega kokteile

Analoogid (congeners - inglise keeles) on ühendid, mis annavad liköörile maitse ja värvi. Igat tüüpi alkohol sisaldab analooge, kuid tumedates alkoholides, sealhulgas punases veinis ja viskis, on neid üldiselt rohkem kui heledates.

Foto: Serhiy Shullye/Shutterstock

Need kemikaalid võivad esile kutsuda põletikulise reaktsiooni, mis soodustab omakorda pohmelli teket. «Valige heledama värvi ja kõrge filtreerimisega alkohol,» soovitab Tulane'i ülikooli meditsiiniprofessor Jeffrey Wiese. Tavaliselt, mida kallim alkohol, seda filtreeritum see on ja seda vähem on seal pohmelli põhjustavaid analooge. Näiteks, mõned viinad rõhutavad oma «nelja kolonni destilleerimist», «kolmeastmelist filtreerimist» ja «erakordset puhtust».

Jälgige sulfiteid

Vein – eriti punane vein – võib sisaldada sulfiteid, mis võivad nende suhtes tundlikel inimestel põhjustada peavalu juba enne pohmelli sümptomite tekkimist.

Pouring red wine into the glass against rustic background. Pour alcohol, winery concept. Foto: Krasula/Shutterstock