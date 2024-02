Miks lugejast tasub lugu pidada?

Teiseks peame lugu meie kangelastest. Millest inimesed aina enam väsivad on klikimeedia – skandaalid, intriigid, kõmu ja kuulujutud, edevusest lõhki minevad pseudostaarid ja muu kisa-kära. Meie kirjutame inimestest, kellest me siiralt lugu peame ja teeme seda moel, et ka lugeja saab seda teha. Esimene kaanekangelanna Merle Palmiste kinnitab, et tundis end hoituna ning heades kätes. Ta kirjeldab koostöökogemust nii: «No andekale ja ägedale ajakirjanikule on ikka väga lihtne ja tore intervjuud anda.»

Digiajakirjad. Merle Palmiste Foto: Renee Altrov

Samal teemal Naine Suur lugu Merle Palmiste: ilusatel naistel on elus ainult kaks probleemi

Kolmandaks peame lugu lugeja tunnetest. Aina enam lugejaid kurdab, et nad ei jaksa nii palju murelikke uudiseid lugeda, maailmas on sõda, haigused, kriisid. Me saame aru, et kursis on vaja olla. Kuid digiajakirjadest leiad midagi muud, mis pingetaset ei tõsta ega too muremõtteid pähe. Kas positiivne saab olla põnev? Meie usume, et saab. Vähemalt on murelikku maailma päris kindlasti tarvis tuua positiivsust juurde. Tule meiega! Avasta digiajakirjad.postimees.ee.

Kas teadsid, et tervelt 15 puud tuleb maha raiuda, et toota üksainus tonn ajakirjapaberit? Klantsajakirja võib olla ilus sirvida, aga mõtle – see kõik on ühekordseks kasutamiseks. Aina enam lugejaid eelistab loodust säästvat digitaalset versiooni ja see ongi põhjus, miks Postimees seda lisaväärtust oma lugejatele pakub. Nüüd saab ka ajakirju lugeda! Üks põhjus juures, et olla Postimehe digipaketi tellija.

Miks just digiajakirjad? Kerge – loe, kus tahad ja millal tahad, ilma et peaks ajakirja kaasa tassima. Roheline – digiajakiri säästab loodust, pole vaja maha võtta ainsatki puud. Hooliv – keskkonda säästab ka see, et pole trükikeemiat ega transporti. Prügivaba – vanad ajakirjad ei moodusta toanurka torni. Aktiivne – elusad pildid, suhtlevad kaanestaarid – digiaktiivne elamus. Postimehe digiajakirjad on Naine, Kodu, Reis ja Lemmik.