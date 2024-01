Pea kaheteistkümne aasta eest pööras tavapärase kohtinguelu pea peale uus vinge tegija – Tinder – virtuaalne mängumaa kõigile neile, kes soovisid oma ellu kamaluga tingimusteta armastust. Ilus mõte, kas pole?

Praeguseks on populaarsest kohtingurakendusest saanud aga omamoodi jahimaa hoopis suhtes inimestele ning see töötab tuvikeste kokkuviimise asemel tihti hoopis lahutajana.

«Meil oli kallimaga mõnus kodune õhtu, aga siis hakkas mu telefon vahetpidamata pinisema. Vaatasin, et mulle saadab sõnumeid naine, kellega meil on eestlaslikult üsna palju ühiseid tuttavaid, kuid tema endaga mul isiklik kokkupuude puudus,» meenutab Maia (34). «Ütles, et ei taha üldse surkida ega oma nina teiste asjadesse pista, kuid uuris, et kas minul ja minu mehel on avatud suhe. See küsimus ajas hetkeks juhtme täiesti kokku.»

Edasi muutus olukord veelgi kummalisemaks. «Ta saatis mulle kuvatõmmised minu mehe Tinderi profiilist ja seal kasutatud fotodest, mis olid kõik minu tehtud – vot see ajas keema küll! Okei, tee endale see kasutaja sinna, aga ole normaalne ja kasuta siis vähemalt pilte, mida mina teinud ei ole!» põrutab naine. «Siis algas aga tõeline komöödia, sest mees väitis kindlameelselt, et tema küll mingit Tinderit ei kasuta ja kui pildid talle nina alla lükkasin, viskas ta vabanduseks, et järelikult on siis keegi tema andmeid kasutades sinna sellise vale profiili loonud. Tema teadmata, loomulikult.»

Heidi Ruul süvenes eestlaste Tinderi-ellu. Ja leidis rea ehmatavaid lugusid. Foto: Sander Ilvest

Ta saatis mulle kuvatõmmised minu mehe Tinderi profiilist ja seal kasutatud fotodest, mis olid kõik minu tehtud – vot see ajas keema küll!