Kas tunned end pärast pühi nagu keedetud brokoli? Ära muretse, sa pole ainus. Ja pidude kõrval on sel ka üks teine oluline põhjus, mida paljud ei tea. Tööle naasmine on enamikule meist tõesti raske. Keha sõdib: «Ei taha! Lase magada!» Lohutav on teada, et see on keha normaalne reaktsioon. Ja seda väidab arst – ennetava meditsiini doktor Sergei Saadi.