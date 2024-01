Lõhenenud huuled näivad olevat kõige levinum talvine probleem, kuigi loomulikult võivad need lõheneda ja kooruda igal aastaajal. Oleme kokku kogunud peamised põhjused, miks see juhtub ja lisaks toome teieni valiku näpunäiteid, mis aitavad huulte seisundi võimalikult kiiresti oma normaalsesse olekusse tagasi tuua.

Ütleme kohe, et enamikul juhtudel saad lõhenenud huuli ise kodus ravida. Kui olukord pole liiga kriitiline, möödub kõik ehk mõne päevaga. Kui see aga on midagi tõsisemat, kulub tervenemiseks vähemalt paar nädalat. Kõige tähtsam on mitte ainult tagajärgedega tegeleda, vaid ka mõista, mida teha, et seda tulevikus ennetada.