VAATA, KUIDAS ⟩ Eesti suurettevõte lõi unelmate kontori nii kahe- kui neljajalgsetele

«Esimene samm on alati arvestada absoluutselt kõigi töötajate vajadustega ja alles seejärel vaadata eelistusi. Alguses soovitan proovida ühe kindla ala või päevaga, kuhu ning millal loomi kaasa võtta, näiteks koerte reede, et töötajad saaksid kohaneda. Hea oleks ka eelnevalt kokku leppida, kui mitu looma kontorisse tulemas on, et neid ka omavahel samm-sammult tuttavaks teha ja olla kindel, et nad sõbralikult läbi saavad. Ka meie alustasime Wise'is vaikselt, et kohaneda saaksid nii loomad kui ka inimesed,» jagab Lemsalu nõu.

2. Loomavaba ala ja selged reeglid

Enne lemmikuga tööle tulemist tuleb loomaomanikel nõustuda kontoritiimi koostatud reeglitega ja mõista, et kontoris on lemmik täielikult tema vastutada. Koer peab olema õpetatud väljas häda tegema, et siseruumides nn õnnetusi vältida, olema terve ja sõbralik, ning tal peavad kaasas olema oma isiklikud joogi-sööginõud. Lisaks peaks kontoris olema ka kindel loomavaba ala ning valmisolek nn õnnetuste likvideerimiseks. Omanikud küll vastutavad, aga igaks juhuks tasub kontorisse ka sobivaid puhastusvahendeid varuda.

3. Kas sinu lähedal olev kolleeg on loomaga nõus?

Võtmetähtsusega on ka lähestikku töötavate kolleegide omavaheline suhtlus – kas su lauanaaber on loomaga nõus? See on eriti oluline avatud plaaniga kontorites, kus lauad asetsevad lähestikku ning uitama minevad koerad võivad üllatuslikult kellegi kolmanda tooli alla jõuda.