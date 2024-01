NÄDALA RETSEPTID ⟩ Unustage imedieedid, toidupüramiid aitab

Kuigi enamik inimesi on kuulnud toidupüramiidist ja taldrikureeglist, ei mõelda sellele, et need ongi väga lihtsad abilised, et muuta toidulaud tervislikumaks ja soovi korral ka kaalus alla võtta. «Paljudele võib tulla üllatusena, et õige toiduvalikuga hakkab kaal langema ka siis, kui koguseliselt süüa rohkem,» ütleb Pitsi.