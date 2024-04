Kui enamik koeri postiljone pigem ei salli, on Pippa puhul asi teisiti: tema on postiljoni suur sõber ja oskab mängleva kergusega ajalehed tuppagi tuua.

Kolmeaastane Austraalia lambakoer Pippa on perenaise Elleni sõnul väga aktiivne koeratüdruk, kes on suur laste ja teiste koerte sõber. Lisaks on ta sportlik – talvel meeldib kaasa joosta suuskadele, muul ajal rattale või koos perenaisega üks jooksutiir teha. Lisaks käib Pippa koertele mõeldud agility-trennis. «Pippa on näinud ja teinud juba nii palju erinevaid põnevaid asju, näiteks eelmisel suvel matkasime koos lausa 12 erinevas riigis,» toob perenaine Ellen välja.