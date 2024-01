Kolmandik Kadaja küla külje all Põlva- ja Tartumaa piiril rapsipõllule kogunenud metskitsekarjast.

Koduloomadega on mure, et käre külm teeb liiga, kuid neile loomadele, kel kodu metsas, ei tee paarkümmend miinuskraadi tuhkagi, mis siiski ei tähenda, et nende elu talvel läbinisti muretu oleks.