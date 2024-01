7. jaanuaril jagati Kuldgloobuseid, kus filmi- ja teleauhindade kõrval polnud sugugi vähem rambivalguses mood. Staarid tõmbasid ülle oma parimad pühapäevarõivad ja tulid punasele vaibale patseerima. Ühtlasi saame aasta alguse moepaugust välja lugeda, mis trendid meid tänavu ees ootavad. All on välja toodud kõige silmapaistvamad tualetid!

Mida toob tänavune moeaasta?

Esmalt võime näha, et Barbie-hoog veel kestab – kuigi väga pikka iga sellele enam ei ennusta, eriti erksale roosale. Küll aga oli Kuldgloobuste galal näha palju ühevärvilisi kleite: lillat, punast, ihukarva, nii et me hakkame vaikselt roosast edasi liikuma teiste värvide juurde, millesse end nüüd pealaest jalatallani riietada.

Paistab, et 2024 suvis-kevadised on üpris rahulikus värvigammas, ehkki leegitsev punane on suutnud end sellest läbi põletada.

Kleitide lõiked on šikid ja diskreetsed. Lõhikust välja piiluv jalg, tsutike rinda ja liibuva kleidi alt aimuvad kurvid on piisavad, et pilku püüda. On aeg otsida välja pliiatsseelikud, pükskostüümid ja mantlid (kui enam kringliks ei külmu).

Hea uudis on see, et sul on ilmselt kõik olemas, et tänavu moekas olla. Kriuksuvvalge triiksärk, mõni punane hilp, hea lõikega teksad ja sa oled valmis tänaval rahvast oma stiilsusega pahviks lööma. Praegu on suurepärane aeg investeerida ajatutesse rõivastesse, mis ilmaski moest ei lähe ja mis annavad sulle luksusliku tunde.