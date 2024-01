MUSTA KASSI MAAGIA ⟩ Kuju muutnud nõid või doktorikraadita terapeut?

Musti kasse on sajandeid ümbritsenud müüdid, legendid ja ebausk. Neid armastavad ainult nõiad ning muidu kurjad inimesed. Kui must kass sinu ees graatsiliselt üle tee kõnnib, toob see halba õnne, kaost või surma. Seda kõike tõe pähe võtta oleks muidugi täielik patt.

Mustad kassid on pikka aega olnud müstilise mantli all, paeludes oma salapärase olekuga inimeste kujutlusvõimet. Mustad kassid on muutunud rahvaluules, mütoloogias ja ebausus kõige müstilise ja tundmatu sümboliks. Mustade kasside elegantne siluett kannab endas rikkalikku sümboolikat ja maagiat, mis ulatub kaugele kultuuride ja aegade taha.

Heidi Ruul ja tema süsimust Jacky. Foto: Sander Ilvest

Mustal kassil on maagilised võimed? Foto: Sander Ilvest

Läbi ajaloo on mustad kassid olnud nii austatud kui ka kardetud. Vana-Egiptuse mütoloogias seostati kasse, sealhulgas mustasid kasse, jumalanna Bastetiga, kes oli kodu, viljakuse ja kaitse jumalanna. Keldi folklooris usuti, et mustad kassid on kuju muutnud nõiad või üleloomulikud olendid. Vaeste kiisude saatus võttis eriti sünge pöörde Euroopa keskaegse nõiajahi ajal, kus neid süüdistati sageli selles, et nad on nõidade käsilased ning olendid, kes abistavad just musta maagia harrastajaid.

Musta kassi kardetakse Eestiski usutakse – kui must kass läheb üle tee, poeb õnnetus põue.

Veel hullem ebausk – must kass toob surma.

Mõni ebausklikum pöörab lausa ringi ja läheb tagasi, kui must kass ootamatult teele astub.

Musta kassi saatev ebausk mõjutab ka näiteks varjupaigast lemmikute võtmist. Õnneks on piisavalt uljaid, kelle silmis on süsimust kasukas hoopis pluss.

Ebausk laieneb ka musta kassi perenaisele – järelikult oled nõid!

Bakaneko ja Freyja