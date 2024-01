PISTA MURETULT KOTTI ⟩ Neid põnevaid esemeid jagatakse lennukis reisijatele täiesti tasuta

Lennukiga reisile minnes peab hoolega järgima lennujaamades kehtivaid turvareegleid ning pakkima tähelepanelikult kohvrit, et keelatud esemeid kogemata pagasisse ei satuks. Pealtnäha võib tunduda, et reisijatele on peale pandud rohkelt piiranguid, mis nende lendu ebamugavamaks muudavad, kuid tegelikult on lennukisse astuvatele inimestele palju rohkem lubatud, kui paljud teavad.

Suurte rahvusvaheliste lennufirmade lendudel on üsna tavaline, et reisijale antakse tasuta snäkke või proteiinibatoone, kuid vähesed teavad, et paljudel lennufirmadel on ka enda salajased suveniirid, mida nad hea meelega lennukis istuvatele inimestele jagavad.

Kuigi paljud esemed on mõeldud vaid meeldejääva suveniirina koju viimiseks, on mõned lennukis tasuta jagatavad asjad sellised, mis võivad reisi tunduvalt mugavamaks muuta.

Ohtralt mängulusti

Ameerika lennufirma Delta Airlinesiga lennates võib piloodi käest saada reisijate hulgas populaarseks saanud holograafilise välimusega kaarte. Nendega ei saa küll midagi kasulikku ette võtta, kuid mitmed reisijad on seetõttu asunud ka rohkem erinevatesse sihtkohta lendama, et võimalikult palju erinevaid kaarte kokku koguda.