Legendaarse meesteajakirja Playboy asutaja Hugh Hefner oli alati ümbritsetud võluvatest kaunitaridest. Samal ajal õnnestus tal kolm korda abielluda ja mehele sündis neli last: kolm poega ja tütar. Üks poegadest, Cooper Hefner, sai laiemale avalikkusele tuntuks, kui ta abiellus Scarlett Byrne'iga, kes on tuntud Pansy Parkinsoni rolli poolest Harry Potteri filmisarjas. Ja nüüd on ajakirjanduse huviorbiiti sattunud veel teinegi Hefneri poeg – Marston Hefner.