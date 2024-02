Tartus elav kass Müstik on üks tõeliselt andekas tegelane, kes oskab umbes 50–60 erinevat trikki, millest mõni on isegi nii keeruline, et koeradki ei saa sellega hakkama, rääkimata teistest kassidest.

Müstiku tegemistel hoiab kasutajanime @MysticTheBengal all silma peal nii TikTokis, Instagramis kui ka YouTube'is tuhandeid inimesi ning on ka põhjust, sest tegemist on tõepoolest ühe uskumatult osava kassiga.