Pimeda juhtkoer tegi Kuldgloobuste jagamisel ajalugu

Aria Mia Loberti and her guide dog made history on the #GoldenGlobes red carpet! pic.twitter.com/hIysY6YMiB

«Kindlasti on see igati positiivne minna juhtkoeraga sellisele üritusele. See on hea võimalus tuua juhtkoeri esile,» ütleb pime blogija Kai Kunder, kel on kodus eakas juhtkoer Janet, kes on naisele aastaid iga päev suureks abiks. «Iseasi, kui palju abi koerast seal on, sest inimesi on palju ja pigem on koeral keeruline sellises keskkonnas töötada, kuna ta ei leia ja ei näe otsitavat objekti, näiteks treppi või ust. Aga ta kindlasti toob tähelepanu juhtkoertele kui ühele võimalikule variandile, kuidas pimedad liiguvad. Täpselt nagu valge kepp, annab ta märku, et sellel inimesel on nägemisega probleeme,» lisab ta.