Tehisjärve ümber ehitatud Canyon Lake'i linn oli pensionäride paradiis: valvega ala, golfiväljakud, väikesed rannad, korras teed... Võiks öelda, et kuritegusid seal peaaegu polnudki – aastaga registreeriti seal 6-8 rikkumist, kuid siis juhtus midagi šokeerivat, mis pani kogu linna hirmust tarduma.

Iga kahe nädala tagant toime pandud jõhkrad mõrvad hirmutasid Canyon Lake'i elanikke. Mõned inimesed kolisid lähedaste juurde, kuni mõrvad lahenesid. Rühm eakaid lesknaisi hakkas suurtes rühmades selleks ettenähtud majades magama. Nad uskusid, et koos on turvalisem. Mõned elanikud väitsid, et mõrvad pani toime rituaalse ohverdamisega tegelev kultus.